"Укроборонпром" планує модернізувати танки Т-72 з армійського резерву до стандартів НАТО

Про це повідомив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Юрій Пащенко.

"Танк Т-72 не перебуває на озброєнні української армії. Причому випускати ці танки, не маючи необхідної виробничої бази та запасних частин, немає ніякого сенсу. В Україні є майже 300 цих танків, вони повністю підлягають відновленню. Ми запропонували Міністерству оборони модернізувати їх до стану танків PT-91, які перебувають на озброєнні у Польщі, фактично до стандартів НАТО", - сказав Пащенко.

За його словами, польська сторона надала українським військовим можливість протестувати на своїх полігонах ці екземпляри, які продемонстрували високі результати.

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Пащенко також зазначив, що відновлення наявної в резерві техніки - це оптимальне рішення у воєнних умовах, що склалися.

Раніше УНІАН повідомляв, що українська армія вже в березні отримає новий бронеавтомобіль "Дозор-Б".

Довідка УНІАН. Танк Т-72 - основний бойовий танк СРСР. Є наймасовішим танком на озброєнні Російської Федерації. Модифікації Т-72 випускалися за ліцензією у Югославії (M84), Польщі (PT-91), Чехословаччині та Індії. Після розпаду СРСР у розпорядженні України опинилося більше тисячі танків Т-72 різних модифікацій. Оскільки основним бойовим танком української армії було прийнято танк Т-64, частину танків Т-72 було продано на експорт.

На даний момент на ремонті та модернізації танків Т-72 спеціалізуються українські оборонні підприємства Львівський танкоремонтний завод і Харківський завод транспортного машинобудування імені Малишева.