Сьогодні бойовики 20 разів обстріляли позиції сил АТО - прес-центр

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Сьогодні російсько-терористичні угруповання 20 разів обстріляли позиції українських військ і мирні населені пункти у Донецькій і Луганській областях.

Свої дії незаконні збройні формування вже тривалий час зосереджують на Донецькому напрямку. По селищу Піски вони тричі вели вогонь з автоматичних гранатометів, а опівдні обстріляли зі 120- міліметрового міномету.

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«Близько 17 години ворог бив з озброєння БМП і танка по Авдіївці», - сказано в повідомленні.

«На Маріупольському напрямку в епіцентрі протистояння залишається н.п. Широкине. Противник шість разів вів вогонь по селищу зі стрілецької зброї і протитанкових засобів. Також, позиції сил АТО з 14.10 до 14.30 двічі були обстріляні зі 120-міліметрового міномета», - повідомили у прес-центрі АТО.

Також сьогодні на Луганському напрямку диверсійно-розвідувальна група противника перетнула лінію розмежування та невдало намагалася закріпитися поблизу позицій українських військових.

На Артемівському напрямку випадків порушення режиму припинення вогню станом на 19 годину не зафіксовано.

Нагадаємо 15 березня УНІАН повідомляв, що на Донбасі біля селища Піски загинув український військовий.