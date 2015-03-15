На Донбасі біля селища Піски загинув український військовий
12:35, 15 березня 2015Війна
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Боєць загинув під час виконання бойового завдання.
На Донбасі загинув боєць батальйону "Дніпро-1" / facebook /Батальон Днепр-1
У районі селища Піски на Донбасі загинув боєць полку "Дніпро-1" Олександр Оксентюк.
Про це повідомляє у Facebook прес-служба полку "Дніпро-1".
Читайте такожБойовики вранці обстріляли з мінометів позиції полку "Азов" біля Широкиного"Під час виконання бойового завдання, у районі селища Піски, загинув боєць полку "Дніпро-1" Оксентюк Олександр ("Сват"). Полк "Дніпро-1" висловлює співчуття друзям та родині загиблого. На війні йдуть кращі. Герої не вмирають", - написано на сторінці полку "Дніпро-1" у соцмережі.
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