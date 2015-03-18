Порушення режиму тиші навколо Донецька і Маріуполя не припиняється - ОБСЄ
18:58, 18 березня 2015Війна
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Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ заявляють, що порушення режиму припинення вогню навколо Донецька і Маріуполя не припиняється.
REUTERS
Про це на брифінгу у Маріуполі заявив голова СММ ОБСЄ в Україні Ертуруль Апакан.
За словами голови місії, режим припинення вогню на сході України в цілому дотримується.
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“Проте ми заявляємо, що в Донецьку та навколо міста, а також на схід від Маріуполя порушення перемир’я триває. Ми спостерігаємо за цими негативними подіями із великим занепокоєнням і дуже уважно”, - наголосив він.
У зв’язку з цим Апакан наголосив, що значне занепокоєння викликає ситуація навколо селища Широкине.
Нагадаємо 15 березня у прес-центрі АТО повідомляли, що тенденція обстрілів свідчить про поступове зниження напруженості.
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