За знищений танк бойовиків 8 військових отримали грошову винагороду
19:50, 18 березня 2015Війна
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У Міноборони заявляють, що артилеристам 128-ї окремої гірськопіхотної бригади виплатили понад 55 тис. грн за захоплення під час бою танка Т-72 бойовиків.
REUTERS
За повідомленням прес-служби Міністерства оборони, винагороду отримали 8 військовослужбовців, кожен з них отримав по 6090 грн за захоплення ворожої техніки та по 1000 грн за безпосередню участь у бойових діях.
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Танк захопили в лютому, зазначають у відомстві.
Раніше уряд ухвалив постанову про особливості виплати винагород військовослужбовцям в особливий період та під час проведення АТО, яка, серед іншого, передбачає за успішне виконання завдання із знищення ворожого танка виплату винагороди у розмірі 40 мінімальних заробітних плат (48 720 грн).
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