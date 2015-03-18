За знищений танк бойовиків 8 військових отримали грошову винагороду

За повідомленням прес-служби Міністерства оборони, винагороду отримали 8 військовослужбовців, кожен з них отримав по 6090 грн за захоплення ворожої техніки та по 1000 грн за безпосередню участь у бойових діях.

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Танк захопили в лютому, зазначають у відомстві.

Раніше уряд ухвалив постанову про особливості виплати винагород військовослужбовцям в особливий період та під час проведення АТО, яка, серед іншого, передбачає за успішне виконання завдання із знищення ворожого танка виплату винагороди у розмірі 40 мінімальних заробітних плат (48 720 грн).