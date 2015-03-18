Полковник АТО: в Дебальцеве прибули вагони з бойовиками і технікою

Про це повідомив заступник командувача АТО полковник Валентин Федічев, передає "Українська правда".

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Крім того, за його словами, вночі 16 березня на станцію Дебальцевого прибуло 2 військових ешелони (40 вагонів) з бойовиками і бронетехнікою.

"Бойову підготовку члени "ДНР" проходять у навчальному центрі, який знаходиться в селищі Старобешеве Донецької області", - додав Валентин Федічев.

Як повідомляв УНІАН, вчора Валентин Федічев повідомив, що бойовики ховають танки і самохідні артилерійські установки (САУ) на концерні "Стирол".