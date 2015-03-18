Полковник АТО: в Дебальцеве прибули вагони з бойовиками і технікою
19:40, 18 березня 2015Війна
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У лісосмузі вздовж дороги з Горлівки в Вуглегірськ бойовики "ДНР" заховали до 10 установок "Град".
REUTERS
Про це повідомив заступник командувача АТО полковник Валентин Федічев, передає "Українська правда".
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Крім того, за його словами, вночі 16 березня на станцію Дебальцевого прибуло 2 військових ешелони (40 вагонів) з бойовиками і бронетехнікою.
"Бойову підготовку члени "ДНР" проходять у навчальному центрі, який знаходиться в селищі Старобешеве Донецької області", - додав Валентин Федічев.
Як повідомляв УНІАН, вчора Валентин Федічев повідомив, що бойовики ховають танки і самохідні артилерійські установки (САУ) на концерні "Стирол".
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