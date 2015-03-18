Штаб АТО заявляє про зростання кількості провокацій з боку бойовиків

Про це повідомляє Прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

«Бойовики зухвало порушили Мінські домовленості. На Донецькому напрямку злочинці вели вогонь із важкого озброєння, яке мало бути відведено від лінії розмежування», - зазначається в повідомленні. Так, о 9.50, 11.25 і 16.25 бойовики завдали танкових ударів по Авдіївці. Крім того, по цьому ж населеному пункту об 11.50 і 16.00 вела вогонь ворожа артилерія. Позиції сил АТО поблизу шахти Дутовка об 11.50, 15.00 і 17.00 обстріляли з 122-міліметрових артилерійських систем, близько 14 години дня – із танка. Також, під вогонь із стрілецької зброї і гранатометів потрапили Опитне і Піски.

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На Маріупольському напрямку проросійські найманці двічі зі стрілецької зброї та 120- міліметрових мінометів обстріляли наш опорний пункт в районі селища Широкине.

Поблизу Артемівська бандити застосували стрілецьку зброю і гранатомети у напрямку селищ Лозове, Майорськ, Кірове.

На Луганському напрямку з 6 години ранку і до 19 години вечора обстрілів не зафіксовано.

За даними штабу, загалом, протягом сьогоднішнього дня ворог 28 разів порушив режим припинення вогню: 5 разів застосовував 122-міліметрову артилерію, тричі міномети, чотири рази танки, 23 рази стрілецьку зброю і гранатомети.

Також, українські військовослужбовці зафіксували два прольоти БПЛА противника поблизу Маріуполя. Один безпілотник пролетів на висоті 1 тисяча метрів у небі на Павлополем. Ще один безпілотник вів розвідку над Зорею.