Бойовики за ніч 11 разів обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, в цілому в зоні АТО продовжує спостерігатися тенденція до зменшення кількості провокативних обстрілів українських позицій, однак «цієї ночі, з 17 на 18 березня з 20-ї вечора до 6-ї години ранку противник 11 разів хаотично застосував стрілецьку зброю проти наших військових».

На Донеччині російсько-терористичні угруповання 4 рази вели вогонь по Опитному, двічі по Авдіївці, один раз – по Пісках.

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На Маріупольському напрямку вже декілька тижнів поспіль місцем протистояння є селище Широкине. Цієї ночі терористи двічі зі стрілецької зброї вели вогонь по цьому населеному пункту. Також зафіксовано збройні провокації бойовиків поблизу Чермалика, інформує штаб.

«Незважаючи на спроби окремих бандформувань розв’язати збройне протистояння, військовослужбовці сил АТО вогонь відкривають тільки у відповідь і лише у випадках прямої загрози життю наших бійців», - наголошується в повідомленні.