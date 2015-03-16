За день у зоні АТО знешкодили півсотні боєприпасів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила керівник прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра.

"Лише за вчорашній день нашими піротехніками було обстежено 5 населених пунктів Артемівського району: селища Луганське, Новолуганське, Миронівське, Мідна Руда та Кленове. Загалом 4 га території. Там було виявлено 56 одиниць боєприпасів", - зазначила Бистра.

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За її словами, впродовж минулого тижня були обстежені території Слов'янська, селища Семенівка, Дмитрівка, міста Маріуполь та Миколаївка на Донеччині, а також населені пункти на Луганщині: Камишне, Трьохізбенка, Райгородка, Станиця Луганська, всього 14 га, вилучено 168 боєприпасів.