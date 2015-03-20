Бойовики отримали півтори сотні безвідкатних знарядь з Росії - Лисенко

За даними розвідки, для тренувань залучаються російські інструктори.

"Бойовики опановують тактику ведення бою в умовах пересіченої місцевості. Зокрема, відпрацьовуються дії мобільних груп, посилених безвідкатними гарматами, які встановлені на автомобілях. З цією метою бойовики отримали з Росії півтори сотні 107-міліметрових безвідкатних знарядь Б-11. Крім того, за оперативною інформацією, противник активно вводить в експлуатацію провідні канали зв'язку від штабів до передових позиціях", - сказав він на брифінгу в п'ятницю.

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Серед іншого представник українських військових зазначив, що бойовики продовжують вести пропагандистську кампанію. "Російська сторона нагнітає істерію в інформаційному просторі і веде пропагандистську кампанію, заявляючи про нібито безчинства українських військових у зоні АТО і безпідставно звинувачуючи офіційний Київ у порушенні Мінських домовленостей", - зазначив Лисенко.

За його даними, за минулу добу в зоні АТО були поранені троє українських військовослужбовців. Раніше в штабі АТО повідомляли, що збройні формування 15 раз обстріляли позиції сил АТО, зокрема з озброєння, яке ще на початку березня має бути відведено від лінії розмежування на відстань не менше ніж 25 кілометрів.