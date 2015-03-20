Бойовики майже цілий день обстрілювали Авдіївку

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "В 12.30 по місту били з танку, а в 14.40 із 120 – міліметрових мінометів. Також, бойовики вели вогонь з артилерії, мінометів та протитанкової зброї по Опитному, Пісках, Новотроїцькому. Крім того, неподалік селища Опитне українські військові вступили у бій з диверсійно-розвідувальною групою противника, яка намагалась проникнути в глиб нашої території. Бій тривав з 7.20 до 14.20 дня", - підкреслюється в повідомленні.

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За даними прес-центру АТО, тричі зі стрілецької зброї бойовики обстрілювали селище Луганське, що на Артемівському напрямку. В Луганській області під обстріли потрапили Станиця Луганська, Сокільники, Кримське.

На Маріупольському напрямку зі 120 – міліметрових мінометів противник завдав ударів в районі селищ Орловське та Чармалик.

Загалом, з 5 ранку до 19 години ворог 16 разів застосовував міномети і гранатомети, 10 разів стрілецьку зброю і 1 раз вів вогонь з танку.