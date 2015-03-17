Бойовики обстрілюють Піски з гранатометів - Береза

Про це повідомив колишній командир полку, народний депутат Юрій Береза.

"Саме зараз ведеться обстріл з АГС позицій полку "Дніпро-1" у селищі Піски Донецької області. Обстріл Пісків сьогодні не припинявся. Нагадаємо, що 15-шо березня там загинув боєць полку "Дніпро-1", а 16-го березня був важко поранений ще один наш побратим. "Перемир'я" триває", - написав він у Facebook.

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