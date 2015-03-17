Бойовики обстрілюють Піски з гранатометів - Береза
21:51, 17 березня 2015Війна
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Бойовики увечері почали обстріл позицій полку "Дніпро-1" з гранатометів.
REUTERS
Про це повідомив колишній командир полку, народний депутат Юрій Береза.
"Саме зараз ведеться обстріл з АГС позицій полку "Дніпро-1" у селищі Піски Донецької області. Обстріл Пісків сьогодні не припинявся. Нагадаємо, що 15-шо березня там загинув боєць полку "Дніпро-1", а 16-го березня був важко поранений ще один наш побратим. "Перемир'я" триває", - написав він у Facebook.
Читайте такожНа Донбасі біля селища Піски загинув український військовийЗа даними прес-центру АТО, бойовики сьогодні "тричі вели вогонь із автоматичних гранатометів, а опівдні обстріляли із 120- міліметрового міномета".
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