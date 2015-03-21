СБУ кваліфікувала руйнування моста у Станиці Луганській як диверсію
13:26, 21 березня 2015Війна
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Служба безпеки України учора, 20 березня, розпочала розслідування за фактом руйнування моста у Станиці Луганській.
В Станиці Луганській підірваний останній міст через Сіверський Донець / Фото УНІАН
Як йдеться у повідомленні прес-служби прокуратура Луганської області, встановлено, що 19 березня близько 18.00 невстановлені особи шляхом вибуху зруйнували автомобільний міст у смт Станиця Луганська Луганської області.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим відділом УСБУ в Луганській області внесені відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 113 (диверсія) КК України.
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Проводяться необхідні слідчі дії із встановлення осіб зловмисників.
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