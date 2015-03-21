СБУ кваліфікувала руйнування моста у Станиці Луганській як диверсію

Як йдеться у повідомленні прес-служби прокуратура Луганської області, встановлено, що 19 березня близько 18.00 невстановлені особи шляхом вибуху зруйнували автомобільний міст у смт Станиця Луганська Луганської області.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим відділом УСБУ в Луганській області внесені відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 113 (диверсія) КК України.

Читайте такожТерористи підірвали міст в Трьохізбенці - ЗМІ

Проводяться необхідні слідчі дії із встановлення осіб зловмисників.