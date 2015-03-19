У Станиці Луганській підірвали останній міст через Сіверський Донець

Як повідомляє "Інформатор", сьогодні, близько 18:00 у Станиці Луганській прогримів потужний вибух, звук і вібрацію від якого відчули не тільки в селищі, а й на східних кварталах Луганська.

Як стало відомо, був проведений підрив старого моста через річку Сіверський Донець. Масштаби руйнувань на даний момент не відомі.

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Станом на 20:00 в селищі чутно стрілянину.

Нагадаємо, це був останній міст, що зв'язує селище з обласним центром. У січні вже була спроба його підриву, тоді в мосту утворилося діра, однак пішки або на легковому автомобілі міст можна було перетнути. Ще один автомобільний міст (новий) був підірваний бойовиками влітку минулого року.