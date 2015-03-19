У Станиці Луганській підірвали останній міст через Сіверський Донець

23:03, 19 березня 2015
Війна
5093 0

Сьогодні о 18:00 внаслідок потужного вибуху був зруйнований старий міст через річку Сіверський Донець

REUTERS

Як повідомляє "Інформатор", сьогодні, близько 18:00 у Станиці Луганській прогримів потужний вибух, звук і вібрацію від якого відчули не тільки в селищі, а й на східних кварталах Луганська.

Як стало відомо, був проведений підрив старого моста через річку Сіверський Донець. Масштаби руйнувань на даний момент не відомі. 

Читайте такожВ Станиці Луганській військові вступили в ближній бій з бойовиками - прес-офіцер

Станом на 20:00 в селищі чутно стрілянину.

Нагадаємо, це був останній міст, що зв'язує селище з обласним центром. У січні вже була спроба його підриву, тоді в мосту утворилося діра, однак пішки або на легковому автомобілі міст можна було перетнути. Ще один автомобільний міст (новий) був підірваний бойовиками влітку минулого року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter