Біля Широкиного бойовики обстрілюють з важкого озброєння позиції "Азова"
14:02, 22 березня 2015Війна
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Біля Широкиного поблизу Маріуполя станом на 13.00 бойовики продовжують обстрілювати з важкого озброєння позиції полку "Азов".
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні полку на сторінці в соцмережі.
Читайте такожШтаб АТО повідомив про відсутність втрат серед військових за добу і нестабільну ситуацію на Донбасі"Терористи щільним мінометним і артилерійським вогнем накривають позиції полку "Азов" біля селища Широкине. Обстріл ведеться з важкого озброєння, яке повинно бути відведено згідно з Мінським домовленостям ... На щастя, поки що ніхто з азовців сьогодні не постраждав", - наголошується в повідомленні.
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