Біля Широкиного бойовики обстрілюють з важкого озброєння позиції "Азова"

Про це йдеться в повідомленні полку на сторінці в соцмережі.

Читайте такожШтаб АТО повідомив про відсутність втрат серед військових за добу і нестабільну ситуацію на Донбасі"Терористи щільним мінометним і артилерійським вогнем накривають позиції полку "Азов" біля селища Широкине. Обстріл ведеться з важкого озброєння, яке повинно бути відведено згідно з Мінським домовленостям ... На щастя, поки що ніхто з азовців сьогодні не постраждав", - наголошується в повідомленні.