Вночі на Донецькому напрямку сили АТО вступили в бій з бойовиками

З 20 години вечора до 5 години ранку зафіксовано 9 обстрілів та одне бойове зіткнення, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Зокрема, на Луганському напрямку із стрілецької зброї бойовики обстріляли Сокольники, Станицю Луганську. А о 23.30 із 120-міліметрових мінометів били по Трьохізбенці.

«На Донецькому напрямку близько 22.00 із 82-міліметрових мінометів бандити вели вогонь по Пісках. Із стрілецької зброї і гранатометів обстріляли Опитне. А з першої години ночі понад півгодини в районі Водяного тривало бойове зіткнення. Бійці АТО втримали позиції та успішно відкинули сили ворога», - йдеться у повідомленні.

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На Маріупольському напрямку з 20.10 вечора 40 хвилин бойовики вели вогонь із 120-міліметрового міномету по селищу Широкине.

Водночас, в районі Маріуполя спостерігається активність повітряної розвідки противника. Сили АТО протиповітряної оборони виявили безпілотники над Зорею, Кальчиком, Талаківкою, Кас’янівкою.

Загалом, за ніч, з 20 до 24 години бойовики 6 разів порушували режим припинення вогню, ще 4 випадки зафіксовано з опівночі до 5 ранку.