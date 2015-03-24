У Міноборони запевнили у забезпеченні кожного бійця АТО шоломом і бронежилетом

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Неллі Стельмах.

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«Коли кричать, що їх зараз немає, то це відбувається з двох причин: або наші військові не подають офіційно заявки до служби тилу, яка ці шоломи та бронежилети повинна надати, або ж є нерозуміння того, що шоломи і бронежилети видаються лише при початку роботи у зоні АТО. Їх не повинні видавати на полігонах. Їх повинні видавати у частинах. Усі бійці ЗСУ під час роботи в зоні АТО забезпечені шоломами та бронежилетами», - наголосила вона.

Стельмах зазначила, що цього року вже поставлено 20,5 тис. бронежилетів та 31 тис. шоломів, і Міноборони й надалі продовжуватиме забезпечувати військових цими засобами захисту. Водночас вона зауважила, що військові не завжди вважають за потрібне здавати інвентарне майно в частини. «Ми це розуміємо. Люди перестраховуються. Але це повинно повертатись армії», - сказала вона.

За словами Стельмах, наступного тижня буде проведено процедуру закупівлі взуття для військових, а вже проведена процедура закупівлі шкарпеток – більше 1 млн пар.