На харчі для військових не вистачає 677 мільйонів гривень – Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Неллі Стельмах.

«По харчуванню нам не вистачає десь 677 мільйонів гривень… Враховуючи четверту хвилю мобілізації, яка пройшла, весняний призов, який тільки починається, 5-6 хвилі мобілізації та осінній призов, я думаю, що наша армія нараховуватиме 250 тисяч осіб, тому на даний час цього ресурсу не зовсім достатньо…

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Шляхів вирішення у нас два: або перерозподілити ресурси всередині бюджету Міноборони, або просити додаткові фінансові ресурси», - сказала Стельмах.

Вона зазначила, що відповідна інформація вже доведена до Міністерства фінансів.

За словами Стельмах, на харчування військових держава виділила 2 млрд 184 млн грн. Загалом же на тилове забезпечення ЗСУ виділено більш як 7 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті-2015 на фінансування армії передбачено 17,3 млрд грн.