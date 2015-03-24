В районі Майорська сили АТО відтіснили від своїх позицій бойовиків

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в соцмережі. "З 120-міліметрових мінометів з 10.35 до 11.20 бойовики били по Широкиному, а з 10.50 до 12.10 - по наших позиціях неподалік від Старомар'ївки. Також під вогонь з мінометів, гранатометів і протитанкових засобів потрапили українські опорні пункти в районі селищ Новоселівка та Миколаївка", - наголошується в повідомленні.

Читайте такожУ Міноборони запевнили у забезпеченні кожного бійця АТО шоломом і бронежилетом

На Артемівському напрямку біля селища Майорськ в 12.30 бандформування вступили в бій з українськими військовими. "Бійці АТО вдалими тактичними діями відтіснили бойовиків від українських позицій", - зазначають у штабі.

На Донецькому напрямку в 5.30 бойовики з танка били по Авдіївці.

Крім того, тричі із 120-міліметрових мінометів противник завдавав удари по Пісках і один раз - по Гранітному.

На Луганському напрямку супротивник двічі зі стрілецької зброї і мінометів обстріляв опорний пункт сил АТО неподалік від Сокільників.

Всього з 5.00 до 19.00 бандформування 16 разів використовували міномети і гранатомети, 6 разів - стрілецьку зброю, один раз вели вогонь з танка.

При цьому в прес-центрі АТО відзначають, що українські військові суворо дотримуються мирних домовленостей і вогонь відкривали лише у відповідь, змушуючи супротивника припинити обстріли.