На Харківщині з початку АТО знищили півсотні ДРГ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні під час урочистостей з нагоди професійного свята та 23-ої річниці створення Служби безпеки України повідомив у своїй промові начальник Управляння СБУ Харківської області Олександр Пивовар.

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Він додав, що тільки протягом березня 2015 року було ліквідовано ряд диверсійно-розвідувальних груп у 5 районах області.

«Управлянням лише за останній місяць ліквідовано низку диверсійно-розвідувальних груп в Дергачівському, Ізюмському, Куп’янському, Лозівському, Чугуївському районах області, які мали завдання скоїти диверсії на стратегічних об’єктах регіону», - зауважив Пивовар.

За його словами, наразі співробітники блокували діяльність в Харкові активістів проросійських політизованих та громадських структур, які намагалися створити в регіоні так звану «ХНР» та підбурювали громадян до сепаратизму. Зараз продовжується робота з виявлення та знешкодження терористів.

Під час урочистостей т.в.о. заступника голови Харківської ОДА В'ячеслав Аббакумов вручив співробітникам Управління СБУ в Харківській області відзнаки обласної державної адміністрації.