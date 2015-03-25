Бойовики за ніч 10 разів обстріляли українських військових з мінометів - штаб

На Донецькому напрямку о 21:35 бойовики зі 120-міліметрових мінометів обстріляли українські позиції в районі шахти Дутовка і селища Піски, повідомили у штабі АТО.

Також під вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів потрапило Опитне.

На Артемівському напрямку терористи з 3:20 двічі обстріляли зі 120 - міліметрових мінометів Троїцьке з боку Стаханова.

Поблизу Маріуполя вже кілька тижнів поспіль ворог не припиняє вогневого натиску на селище Широкіне.

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"Цієї ночі майже з півночі і до 4:20 по населеному пункту били 120-міліметрові міномети", - сказано в повідомленні прес-центру АТО.

Крім того, у штабі повідомили про активізацію повітряної розвідки противника.

"За минулу добу наші сили протиповітряної оборони виявили 7 таких літальних апаратів, 5 із яких проводили аеророзвідку в районі Маріуполя", - сказано в повідомленні.

"У цілому, з 20 години 24 березня до півночі бойовики 6 разів обстрілювали наші позиції, ще 4 випадки порушення режиму тиші зафіксовано з півночі до 5 ранку", підсумували у прес-центрі АТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що в зоні АТО за добу загинув один військовий, ще вісім отримали поранення.