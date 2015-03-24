У зоні АТО за добу загинув один військовий, ще вісім отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу в ході бойових зіткнень ми втратили одного українського військового, ще восьмеро отримали поранення", - сказав Лисенко.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що протягом останньої доби найбільш напружена ситуація в зоні АТО зберігалася в районі Авдіївки. Протягом вчорашнього дня терористи не раз завдавали по Авдіївці вогневих ударів зі 120-міліметрових мінометів, тричі зафіксовано вогонь з танків, один раз бойовики завдали вогневого удару зі 122-міліметрової артилерії.