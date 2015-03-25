Російсько-терористичні війська перекинули на Артемівський напрямок 21 танк та 18 ББМ
Російсько-терористичні війська перекинули на Артемівський напрямок через Макіївку протягом останніх діб 21 танк та 18 ББМ.
Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційне Спротив».
За даними групи, продовжується посилення формувань бойовиків на Артемівському напрямку - головним чином за рахунок перекидання формувань із Горлівки.
«Відзначене переміщення уздовж лінії розмежування двох тактичних груп бойовиків із бронетехнікою (3 танки та 6 ББМ, крім того, у бойовиків відзначається на цій ділянці наявність 82-мм мінометів, 17 станкових гранатометів СПГ-9 і 107-мм безвідкатних знарядь Б-11, в основному закріплених на відповідних транспортних платформах)», - повідомляє ІС, зазначаючи, що на Артемівський напрямок перекинута бронетехніка, яка раніше брала участь у боях за Дебальцеве і пройшла ремонт, частина її нещодавно надійшла з території Росії.
Читайте такожВ Майорському і Сокольниках українські військові відбили атаки бойовиків - Тимчук
Бойова техніка перекидалася на нову ділянку невеликими групами.
У районі н. п. Олександрівськ зафіксована діяльність «навчального центру» російсько-терористичних військ, де низка підрозділів бойовиків відпрацьовує «навчальні питання» щодо дій як в обороні, так і в наступі. Навчання ведеться із залученням бойової техніки та «інструкторів» з РФ.
Ще одна тактична група російсько-терористичних військ здійснює перекидання в район Старобешеве - Тельманове. Відзначається переміщення 14 одиниць бронетехніки, із них 4 - танки.
У смузі Сєвєродонецьк - Лисичанськ зафіксоване переміщення залишків т. зв. «козацької гвардії» у складі низки підрозділів. Ці невеликі підрозділи озброєні мінометами, СПГ-9, АГС-17 та іншим важким піхотним озброєнням.
«На Луганському напрямку противник веде інтенсивну розвідку, намагаючись розкрити систему оборони українських військ, які продовжують контролювати основні переправи через р. Сіверський Донець», - повідомляє «ІС».
Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики за добу посилили агресію проти контрольованої Україною території Луганщини.