Російсько-терористичні війська перекинули на Артемівський напрямок 21 танк та 18 ББМ

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційне Спротив».

За даними групи, продовжується посилення формувань бойовиків на Артемівському напрямку - головним чином за рахунок перекидання формувань із Горлівки.

«Відзначене переміщення уздовж лінії розмежування двох тактичних груп бойовиків із бронетехнікою (3 танки та 6 ББМ, крім того, у бойовиків відзначається на цій ділянці наявність 82-мм мінометів, 17 станкових гранатометів СПГ-9 і 107-мм безвідкатних знарядь Б-11, в основному закріплених на відповідних транспортних платформах)», - повідомляє ІС, зазначаючи, що на Артемівський напрямок перекинута бронетехніка, яка раніше брала участь у боях за Дебальцеве і пройшла ремонт, частина її нещодавно надійшла з території Росії.

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Бойова техніка перекидалася на нову ділянку невеликими групами.

У районі н. п. Олександрівськ зафіксована діяльність «навчального центру» російсько-терористичних військ, де низка підрозділів бойовиків відпрацьовує «навчальні питання» щодо дій як в обороні, так і в наступі. Навчання ведеться із залученням бойової техніки та «інструкторів» з РФ.

Ще одна тактична група російсько-терористичних військ здійснює перекидання в район Старобешеве - Тельманове. Відзначається переміщення 14 одиниць бронетехніки, із них 4 - танки.

У смузі Сєвєродонецьк - Лисичанськ зафіксоване переміщення залишків т. зв. «козацької гвардії» у складі низки підрозділів. Ці невеликі підрозділи озброєні мінометами, СПГ-9, АГС-17 та іншим важким піхотним озброєнням.

«На Луганському напрямку противник веде інтенсивну розвідку, намагаючись розкрити систему оборони українських військ, які продовжують контролювати основні переправи через р. Сіверський Донець», - повідомляє «ІС».

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики за добу посилили агресію проти контрольованої Україною території Луганщини.