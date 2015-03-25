Бойовики за добу посилили агресію проти контрольованої Україною території Луганщини - Москаль

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, агресія бойовиків проти контрольованої Україною території Луганської області зростає. За минулу ніч обстріли, перестрілки та бойові зіткнення були зафіксовані у кількох напрямках.

У Станиці Луганській терористи періодично відкривали вогонь з автоматів і кулеметів по позиціях українських військових, розташованих у мікрорайонах Стара і Нова Кондрашівка.

В околицях Кримського за вчорашній вечір і минулу ніч неодноразово виникали бойові зіткнення між українськими силовиками і так званими «козаками», що засіли у Сокольниках. Околиці Троїцького (Попаснянський район), де розташовані опорні пункти українських військових, були обстріляні з мінометів.

Крім того, вибухи мін та артилерійських снарядів було чути на автодорозі Бахмутка поблизу 29-го блокпоста.

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У всіх випадках ніхто з мирних жителів не постраждав, руйнувань інфраструктури не зафіксовано. Інформації про поранених чи загиблих українських військових не надходило.

Москаль зазначив, що стали відомі подробиці вчорашнього диверсійного акту у Міловому (за 200 км від лінії розмежування вогню на кордоні з РФ). Як показала експертиза, пересувна станція радіолокації Протиповітряних сил України була пошкоджена не обстрілами з ручного протитанкового гранатомета, а внаслідок підриву закладеної під військову вантажівку вибухівки. Диверсантів виявити поки що не вдалося.