У Маріуполі під час затримання застрелився диверсант - МВС

Саме він 23 лютого 2015 року при затриманні вбив співробітника спецпідрозділу "Сокіл" і поранив двох бійців, повідомляє голова УМВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Гріненко намагався покинути своє укриття в жіночому одязі. Коли зрозумів, що будинок оточений, наклав на себе руки, вистреливши собі в голову", - написав Аброськін.

Читайте такожУ МВС встановили особу бойовика, який обстріляв правоохоронців у МаріуполіНа місці працює слідчо-оперативна група Іллічівського райвідділу міліції.

Раніше міліція області оголошувала премію 100 тисяч гривень за інформацію, яка допоможе впіймати Гріненка.

"Ми не отримали від місцевих жителів жодного такого повідомлення, тому гроші залишаються в нашому преміальному фонді", - резюмував Аброськін.