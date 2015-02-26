За інформацію про маріупольського вбивцю МВС обіцяє 100 тисяч грн

Про це повідомив начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін в Facebook.

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"Міліція Донецької області виплатить винагороду 100 тис. гривень за інформацію, яка допоможе затримати злочинця Миколу Гриненка, 1986 р. н., жителя Маріуполя, який вчинив умисне вбивство співробітника міліції 23 лютого поточного року і причетного до теракту в Маріуполі в грудні минулого року", - сказано в повідомленні.