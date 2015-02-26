За інформацію про маріупольського вбивцю МВС обіцяє 100 тисяч грн
01:25, 26 лютого 2015Суспільство
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Міліція Донецької області виплатить винагороду 100 тисяч гривень за інформацію, яка допоможе затримати 29-річного злочинця Миколу Гриненка, який вбив міліціонера в Маріуполі.
За інформацію про маріупольському вбивці МВС обіцяє 100 тис. грн / omenahistoricalsociety.com
Про це повідомив начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін в Facebook.
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"Міліція Донецької області виплатить винагороду 100 тис. гривень за інформацію, яка допоможе затримати злочинця Миколу Гриненка, 1986 р. н., жителя Маріуполя, який вчинив умисне вбивство співробітника міліції 23 лютого поточного року і причетного до теракту в Маріуполі в грудні минулого року", - сказано в повідомленні.
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