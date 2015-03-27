В зоні АТО за добу бойовики не застосовували артилерію і бронетехніку

Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко. "Ситуація в зоні АТО поступово стабілізується. Фактів застосування ворожої артилерії і бронетехніки не зафіксовано", - зазначив він.

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У той же час, за словами Андрія Лисенка, збройні провокації бойовиків зберігаються по всій лінії розмежування, крім східної частини Луганської області.

"Противник активно застосовує міномети, гранатомети, працюють снайпери бойовиків. Сьогодні після півночі ворог здійснив збройну провокацію в районі селища Сокільники, поблизу Бахмутської траси", - додав він.

Як сказав Андрій Лисенко, противник продовжує вести активну повітряну розвідку. Вчора були зафіксовані прольоти 7 безпілотних літальних апаратів на Маріупольському напрямку.