В Станиці Луганській зафіксовані перестрілки між бойовиками і силами АТО

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, протягом 26 березня і минулої ночі вогнева ситуація на контрольованій Україною території Луганської області знову погіршилася.

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В Станиці Луганській між бойовиками і військовими сил АТО неодноразово виникали перестрілки з використанням автоматів і гранатометів. У Кримському, в районі протитуберкульозного диспансеру, не припинялися перестрілки з автоматів і кулеметів.

Околиці Троїцького (де розташовані опорні пункти українських військових) вночі були обстріляні, імовірно, з артилерії і мінометів. Постраждалих серед мирного населення немає, інформація про загиблих або поранених військових не надходила. Також сказано, що триває відновлення пошкоджених систем життєзабезпечення у населених пунктах на лінії розмежування вогню.

У Троїцькому енергетики сьогодні піднімають перебиті високовольтні лінії, після чого електрики почнуть розводити окремими вулицями. В Золотому продовжують працювати аварійні бригади газовиків, до кінця дня подачу газу в місто повинні відновити.