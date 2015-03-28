Бойовики цієї ночі знову обстрілювали мирне населення Донбасу та українських військових

Як повідомляє прес-центр АТО, цієї ночі, з 21.30 до 21.40 зі сторони Стаханова, бандформування завдали вогневих ударів із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» по селищу Новотошківське, що на Луганському напрямку. Злочинці випустили 40 реактивних снарядів по блок-посту сил АТО, а ще 20 снарядів потрапили у житловий сектор населеного пункту.

"Обстріл наших позицій, мирного населення із озброєння, яке у двосторонньому порядку ворогуючі сторони мали відвести від лінії бойового зіткнення, в котрий раз підкреслює ігнорування ворогом усіх домовленостей. Бойовики цілеспрямовано намагаються втягнути наші війська у збройне протистояння, яке насамперед спрямоване на руйнування цілісності української держави", - зазначає прес-центр.

В зоні проведення антитерористичної операції бойовики і надалі продовжують грубо порушувати Мінські домовленості. Так ц... Posted by Прес-центр АТО on 27 березня 2015 р.

Крім того, повідомляється, що бойовики в 23.50 із 120 – міліметрових мінометів обстріляли місто Авдіївку. А зі стрілецької зброї протягом ночі двічі били по Ленінському, що поблизу Артемівська.

Читайте такожБойовики не допускають спостерігачів ОБСЄ до відведеної важкої техніки"Загалом, з 20 години 27 березня до опівночі бойовики 5 разів із різних видів зброї вели вогонь по нашим позиціям. Ще 3 випадки порушення режиму тиші зафіксовані від опівночі до 6 ранку 28 березня", - зазначає прес-центр АТО.