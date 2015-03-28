Бойовики активізують сили в Маріупольському напрямку - Тимчук

На Маріупольському (Приморському) напрямі, крім обстрілів, спостерігаються спроби бойовиків маневрувати силами та засобами, а також перекидання поповнення на передові позиції.

Про це сказано в повідомленні на сторінці в Facebook координатора групи Інформаційний спротив Дмитра Тимчука.

"Протягом останніх двох діб (26-27.03) російсько-терористичні війська не припиняли обстріл позицій українських військ і цивільних об'єктів на Донецькому, Артемівському та Маріупольському напрямках, використовуючи стрілецьку зброю, 120-мм міномети та інше важке піхотне озброєння (гранатомети, великокаліберні кулемети)", - написав Тимчук.

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