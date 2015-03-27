У Широкиному триває бій, ударна хвиля відчувається у Маріуполі - "Азов"

У населеному пункті Широкине, що на маріупольському напрямку, йде бій.

Про це повідомляється на сторінці полку "Азов" в Facebook.

"У Широкиному вже більше години йде бій, - повідомили бійці о 16.40. - Терористи обстрілюють позиції українських військових з автоматичних гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. Також по наших позиціях працює 82 мм міномет".

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Бійці наголосили, що бойовики отримують адекватну відповідь.

Дані про втрати наразі невідомі.

У Широкиному вже більше години йде бій.Терористи обстрілюють позиції українських військових з автоматичних гранатометі... Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 27 березня 2015 р.

Станом на 18.15, бій у Широкиному триває.

"З настанням сутінок Широкине знову піддалось потужним обстрілам із 120-мм мінометів. Потужність обстрілів такої сили, що ударна хвиля відчувається у самому місті Маріуполь, яке, нагадаємо, розташоване за 20 км. від епіцентру боїв", - зазначається у повідомленні.

З настанням сутінок Широкине знову піддалось потужним обстрілам із 120-мм мінометів. Потужність обстрілів такої сили, ... Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 27 березня 2015 р.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними ОБСЄ, у Широкине близько 50-60% будівель зруйновані у зв'язку з бойовими діями.