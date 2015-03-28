Сьогодні бойовики застосували на Луганщині "Гради" вперше після Мінських угод - Москаль

У ніч на суботу у смт Новотошківка Попаснянського району Луганської області намагалася зайти диверсійна група бойовиків.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

У прес-службі наголосили, що цієї ночі терористи після довгої перерви знову застосували на Луганщині системи залпового вогню «Град». Близько 23-ї години був обстріляний 29-й блокпост на автодорозі Бахмутка та позиції українських силовиків у смт Новотошківка. «Реактивні снаряди вибухнули в районі шахти та поблизу вул. Куйбишева. У результаті прямого влучення згорів гараж, село частково знеструмлене. Детальніші дані про руйнування та постраждалих серед мирного населення з’ясовуються», - повідомили у пре-службі.

Крім того, починаючи з опівночі й до 3.30 ранку на околиці Новотошківки поблизу автобусної зупинки тривало бойове зіткнення з використанням автоматичної зброї та гранатометів - у селище намагалася зайти розвідувально-диверсійна група бойовиків.

Читайте такожБойовики активізують сили в Маріупольському напрямку - ТимчукПротягом ночі тривали перестрілки між українськими силовиками в Кримському та «казаками» в Сокільниках. Кримське залишилося поза зоною ураження вогню, руйнувань немає. А в Станиці Луганській з 21 по 23 годину спалахували автоматичні та кулеметні черги, періодично вибухали мінометні міни. В центральній частині селища зникло світло, інформації про постраждалих немає.

«Застосування «Градів» вперше після мінських угод свідчить про те, що ніякої довіри до терористів бути не може», - заявив Москаль. – Протягом останніх півтори місяців наші ремонтники провели титанічну роботу з відновлення систем життєзабезпечення в населених пунктах на лінії розмежування вогню, сюди вже почали повертатися мирні мешканці в надії, що війна нарешті закінчилася. І ось тепер знову «Гради», міномети, нові руйнування».