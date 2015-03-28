Між бойовиками на Донбасі загострюється протистояння - штаб АТО

На окупованих територіях Донбасу загострюється збройне протистояння між різними формуваннями бойовиків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожСьогодні бойовики застосували на Луганщині "Гради" вперше після Мінських угод - Москаль

"За даними розвідки, на території, що контролюється бандформуванням ДНР, загострюється збройне протистояння між злочинним угрупованням "міністерства державної безпеки " та іншими незаконними збройними формуваннями", - сказав Лисенко.