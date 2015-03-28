Між бойовиками на Донбасі загострюється протистояння - штаб АТО
15:11, 28 березня 2015Війна
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Між злочинним угрупованням так званого «міністерства державної безпеки» та іншими незаконними збройними формуваннями наростає конфлікт.
REUTERS
На окупованих територіях Донбасу загострюється збройне протистояння між різними формуваннями бойовиків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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"За даними розвідки, на території, що контролюється бандформуванням ДНР, загострюється збройне протистояння між злочинним угрупованням "міністерства державної безпеки " та іншими незаконними збройними формуваннями", - сказав Лисенко.
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