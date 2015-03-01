У Красному Лучі на Луганщині сталася озброєна сутичка між бойовиками і "козаками" - активіст

Про це повідомляє активіст і співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгірьов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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"Учасниками збройного протистояння в місті можуть бути козаки місцевого отамана Косогора, з одного боку, і збройні формування "МГБ ЛНР" та підрозділу 4-ї бригади "МО ЛНР" з іншого", - пише активіст.

Напередодні джерела серед бойовиків повідомили Снєгірьову про можливу фізичну ліквідацію командирів підрозділів "4-ї бригади ЛНР" із позивними "Камаз" та "Орел". "Ліквідація, як командирів, так і бойовиків цих підрозділів повинна відбуватися силами як самого МГБ, так і військових підрозділів, які безпосередньо підпорядковані командиру т. зв. 4-ї бригади ЛНР під псевдо "Бізон"", - написав Снєгірьов.

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"Останнім часом між командиром бригади "Бізоном", який є людиною Плотницького, і польовими командирами із псевдо "Камаз" та "Орел", які очолювали залишки загону ГБР Бетмен, виник конфлікт, пов'язаний із бажанням Плотницького провести "чистки" серед керівного складу цього підрозділу", - повідомив активіст.