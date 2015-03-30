Бойовики продовжують провокації, найнапруженіша ситуація - під Маріуполем
13:19, 30 березня 2015Війна
319 0
В зоні проведення антитерористичної операції тривають збройні провокації бойовиків, найнапруженіша ситуація зберігається під Маріуполем.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Протягом минулої доби фактів використання бронетехніки, ствольної та реактивної артилерії противника не зафіксованою. Разом з тим збройні провокації бойовиків тривають по всій лінії розмежування, окрім східної частини Луганщини», - зазначив він.
Читайте такожБойовики завдали трьох вогневих ударів по силах АТО на підступах до Маріуполя
За словами Лисенка, точками найбільшого напруження вчора стали селища Широкине, Грантінте під Маріуполем
Також в селищі Трьохізбенка поблизу Бахмутської траси відбулось бойове зіткнення. Бойовики атакували український взводний опорний пункт, напад відбито.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter