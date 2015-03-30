Бойовики продовжують провокації, найнапруженіша ситуація - під Маріуполем

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Протягом минулої доби фактів використання бронетехніки, ствольної та реактивної артилерії противника не зафіксованою. Разом з тим збройні провокації бойовиків тривають по всій лінії розмежування, окрім східної частини Луганщини», - зазначив він.

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За словами Лисенка, точками найбільшого напруження вчора стали селища Широкине, Грантінте під Маріуполем

Також в селищі Трьохізбенка поблизу Бахмутської траси відбулось бойове зіткнення. Бойовики атакували український взводний опорний пункт, напад відбито.