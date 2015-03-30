Бойовики обстріляли Трьохізбенку, поранені двоє військових - Москаль

Як йдеться у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора близько 19.30 група бойовиків підійшла з боку окупованої території до зруйнованого мосту через Сіверський Донець в околицях селища Трьохізбенка і обстріляла з автоматичної зброї і гранатометів опорний пункт українських силовиків.

Після відкриття вогню у відповідь бойовики відійшли, проте двоє українських військових у результаті обстрілу дістали поранення. Одного з них госпіталізовано у тяжкому стані, за його життя борються медики.

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"Упродовж ночі бойові дії зафіксовані ще в кількох напрямах. В околицях Кримського періодично виникали перестрілки між українськими силовиками і бойовиками з окупованих Сокільників, на автодорозі "Бахмутка" було чути вибухи мін, а у Станиці Луганській ввечері кілька разів виникали перестрілки зі стрілецької зброї. Інформації про постраждалих серед мирного населення немає", - зазначив Москаль.

За його словами, учора ремонтні бригади зуміли відновити пошкоджене унаслідок негоди енергопостачання в Новотошківці, проте Трьохізбенка наразі залишається знеструмленою.

Крім того, немає світла у Станиці Луганській і семи прилеглих селах, які забезпечуються електроенергією ЛЕП, які ведуть з боку окупованих територій. Відповідно, не працюють системи центрального тепло- та водопостачання, ускладнений мобільний зв'язок. Коли відновлять електроенергію тут, наразі не відомо.