Кількість провокацій бойовиків проти українських військових зменшується - прес-центр АТО

Як зазначається у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook, впродовж сьогоднішнього дня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається стабільною.

Так, з опівночі до 18 години 30 березня зафіксовано 12 випадків порушення режиму тиші. Найбільша активність бойовиків спостерігається на Донецькому напрямку.

"Тут о 3.50 ночі незаконні збройні формування з кулемета обстріляли наші позиції поблизу Опитного. А о 14.25 ворог вів вогонь із 82-міліметрового міномета по нашому спостережному пункту поблизу Авдіївки", - зазначили у прес-центрі АТО.

Крім того, на Луганщині злочинці обстріляли позиції сил АТО поблизу Кримського, Кряківки і Сокольників.

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Водночас, незважаючи на провокації ворога, українські військові не лише захищають визначенні рубежі, а й допомагають мирним жителям Донбасу. Офіцери груп цивільно-військового співробітництва, що діють у складі сил АТО, вже протягом декількох місяців організовують роздачу хліба, продуктових наборів та теплих речей мешканцям Мар’їнки і Красногорівки. "Минулого тижня українські військові доставили продукти і у місто Авдіївка, яке потерпало від обстрілів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на прохання керівників агропідприємств поблизу Маріуполя та Костянтинівки військові сапери знешкоджують міни на полях та створюють сприятливі умови для проведення посівної кампанії.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики продовжують провокації, найнапруженіша ситуація - під Маріуполем.