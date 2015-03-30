Порошенко ввів у дію рішення РНБО про планування державного оборонного замовлення

Про це йдеться в указі, розміщеному сайті глави держави:

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 25 січня 2015 року "Про планування і формування державного оборонного замовлення" (додається, таємно)».

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Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України цим Указом покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко затвердив план багатонаціональних навчань за участю української армії.