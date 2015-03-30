Порошенко ввів у дію рішення РНБО про планування державного оборонного замовлення
21:44, 30 березня 2015Війна
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Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про планування й формування державного оборонного замовлення.
Указ розміщений на сайті глави держави / Фото УНІАН
Про це йдеться в указі, розміщеному сайті глави держави:
«Увести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 25 січня 2015 року "Про планування і формування державного оборонного замовлення" (додається, таємно)».
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Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України цим Указом покладається на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко затвердив план багатонаціональних навчань за участю української армії.
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