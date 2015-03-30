Порошенко затвердив план багатонаціональних навчань за участю української армії
Президент України Петро Порошенко підписав Указ «Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та їхньої участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України на 2015 рік і про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2015 році для участі у багатонаціональних навчаннях».
Як повідомила прес-служба глави держави, Порошенко також підписав закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2015 році для участі у багатонаціональних навчаннях.
Коментуючи участь українських військових у багатонаціональних навчаннях, президент зазначив: "Рівень підготовки наших військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях та тренуваннях, має бути таким, щоб вони стали інструкторами з підготовки і розповсюджували досвід, який отримали, для боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, для підвищення ефективності різних секторів наших Збройних Сил».
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Так, на території України у 2015 році передбачена низка українсько-американських навчань - "Фіарлес Гардіан -2015" (усього учасників 2,2 тис. осіб, з них до 1 тис. військові США), «Сі Бриз – 2015» (усього 2,5 тис. учасників, з них до 1 тис. військові США та до 500 військових із країн НАТО чи програми «Партнерство заради миру») та "Сейбер Гардіан/Репід Трайдент - 2015" (усього 2,1 тис. учасників, з них до 500 військових США та до 600 військових з країн НАТО чи програми «Партнерство заради миру»), а також українсько-польські навчання авіаційних підрозділів "Безпечне небо - 2015" (усього 350 учасників, з них 100 польських військових) та підрозділів військової поліції "Правопорядок - 2015" (усього 100 учасників, з них 50 польських військових). Для цього Указом Президента дозволяється допустити на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях підрозділи збройних сил США, держав-членів НАТО та держав - учасниць програми "Партнерство заради миру", Польщі з озброєнням, військовою технікою, кораблями, підводними човнами, літаками та вертольотами на строки та в кількості, затверджені Указом.
Крім того, затверджений план участі українських військових у багатонаціональних навчаннях за кордоном. Передбачені навчання тренувальних груп військової поліції в Німеччині (до 30 військових ЗСУ), протичовнове навчання держав чорноморського басейну "Морський щит-2015" (до 500 українських військових) та багатонаціональне навчання військ зв'язку "Коалішин Ендевор/Комбайнд Ендевор - 2015" у Німеччині (до 40 військових ЗСУ). Ще плануються участь у багатонаціональних навчаннях "Кленова арка - 2015" у Литві (до 120 військових ЗСУ), "Світла лавина-2015" в Угорщині (до 30 військових від ЗСУ) та "Трайдент Джанчер - 2015" в Іспанії та Португалії (до 50 українських військових), а також участь у сертифікаційному навчанні бойової тактичної групи Європейського Союзу "Коммон Челленж- 2015" у Німеччині (до 60 військових ЗСУ).
Раніше УНІАН повідомляв, що РФ збільшила кількість військових на навчаннях до 80 тисяч.