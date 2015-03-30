Порошенко затвердив план багатонаціональних навчань за участю української армії

Як повідомила прес-служба глави держави, Порошенко також підписав закон про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2015 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Коментуючи участь українських військових у багатонаціональних навчаннях, президент зазначив: "Рівень підготовки наших військовослужбовців, які беруть участь у навчаннях та тренуваннях, має бути таким, щоб вони стали інструкторами з підготовки і розповсюджували досвід, який отримали, для боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, для підвищення ефективності різних секторів наших Збройних Сил».

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Так, на території України у 2015 році передбачена низка українсько-американських навчань - "Фіарлес Гардіан -2015" (усього учасників 2,2 тис. осіб, з них до 1 тис. військові США), «Сі Бриз – 2015» (усього 2,5 тис. учасників, з них до 1 тис. військові США та до 500 військових із країн НАТО чи програми «Партнерство заради миру») та "Сейбер Гардіан/Репід Трайдент - 2015" (усього 2,1 тис. учасників, з них до 500 військових США та до 600 військових з країн НАТО чи програми «Партнерство заради миру»), а також українсько-польські навчання авіаційних підрозділів "Безпечне небо - 2015" (усього 350 учасників, з них 100 польських військових) та підрозділів військової поліції "Правопорядок - 2015" (усього 100 учасників, з них 50 польських військових). Для цього Указом Президента дозволяється допустити на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях підрозділи збройних сил США, держав-членів НАТО та держав - учасниць програми "Партнерство заради миру", Польщі з озброєнням, військовою технікою, кораблями, підводними човнами, літаками та вертольотами на строки та в кількості, затверджені Указом.

Крім того, затверджений план участі українських військових у багатонаціональних навчаннях за кордоном. Передбачені навчання тренувальних груп військової поліції в Німеччині (до 30 військових ЗСУ), протичовнове навчання держав чорноморського басейну "Морський щит-2015" (до 500 українських військових) та багатонаціональне навчання військ зв'язку "Коалішин Ендевор/Комбайнд Ендевор - 2015" у Німеччині (до 40 військових ЗСУ). Ще плануються участь у багатонаціональних навчаннях "Кленова арка - 2015" у Литві (до 120 військових ЗСУ), "Світла лавина-2015" в Угорщині (до 30 військових від ЗСУ) та "Трайдент Джанчер - 2015" в Іспанії та Португалії (до 50 українських військових), а також участь у сертифікаційному навчанні бойової тактичної групи Європейського Союзу "Коммон Челленж- 2015" у Німеччині (до 60 військових ЗСУ).

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ збільшила кількість військових на навчаннях до 80 тисяч.