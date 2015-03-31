У штабі АТО заявили про поступове зменшення кількості обстрілів

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Проте деякі фактично нікому не підконтрольні бандформування і надалі продовжують поодинокі збройні провокації вздовж лінії бойового зіткнення.

Так, з 18.00 понеділка до опівночі було зафіксовано 11 випадків порушення режиму тиші.

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На Луганщині, з 82-міліметрових мінометів о 18.00 бойовики вели вогонь по українському опорному пункту в районі селища Сокільники, а о 18.20 обстріляли український блокпост в районі Кримського.

Поблизу Маріуполя о 19.20 та 19.50 противник застосував 120-міліметрові міномети по південно-західній околиці селища Широкине.