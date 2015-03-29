У штабі повідомили про півдоби тиші (карта АТО)

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

"Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції трохи стабілізувалася. За минулу добу фактів застосування артилерії і бронетехніки з боку бойовиків зафіксовано не було", - сказав Лисенко.

Він зазначив, що з 21.30 28 березня до сьогоднішнього ранку не було обстрілів українських позицій і населених пунктів.

Читайте такожПісля півночі обстрілів у зоні АТО не зафіксовано - АТЦПроте Лисенко підкреслив, що, незважаючи на стабілізацію ситуації, провокації бойовиків спостерігаються по всій лінії фронту.

Так, розповів він, хоча втрат особового складу Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу немає, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Також бойовики продовжують поповнювати незаконні збройні формування свіжими силами, проводять переозброєння і ремонт пошкодженої техніки.

"За даними розвідки, противник продовжує доукомплектування незаконних збройних формувань, зокрема, за рахунок залучення російських найманців. Також проводяться поставки нової та ремонт пошкодженої військової техніки", - сказав Лисенко.

За його словами, керівництво бандформувань розгорнуло активні навчання новобранців і проводить переформування загонів бойовиків.