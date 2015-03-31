Ситуація в зоні АТО залишається напруженою, але стабільною - штаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Ситуація на сході України залишається напруженою, проте стабільною – вже кілька днів поспіль фактів використання ворожої ствольної та реактивної артилерії не зафіксовано", - сказав Лисенко.

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За його словами, збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї та мінометів не припиняються – найбільш кричущі факти порушення режиму «тиша» з боку бойовиків зафіксовано поблизу селища Гранітне, що між Маріуполем і Волновахою, в районі Донецького аеропорту, неподалік населених пунктів, поблизу Бахмутської траси.

Як зазначив речник АТО, точкою найбільш запеклого протистояння залишається селище Широкине під Маріуполем: вчора, крім вже звичних мінометних обстрілів, бойовики застосували проти українських військовослужбовців танк. Постраждалих немає, атаку відбито.