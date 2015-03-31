ОБСЄ: представники ВСУ і бойовики обговорили можливе припинення вогню біля Широкиного

Про це йдеться у звіті місії від 30 березня, опублікованому сьогодні.

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"Спеціальна моніторингова місія сприяла проведенню незапланованої зустрічі на автотрасі Е58 одного з командирів українських Збройних сил та "командира" сил "ДНР" в районі Широкиного", - йдеться в повідомленні.