ОБСЄ: представники ВСУ і бойовики обговорили можливе припинення вогню біля Широкиного

20:08, 31 березня 2015
Війна
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Сторони обговорили можливе припинення вогню на місцевому рівні для того, щоб місія ОБСЄ змогла вивчити гуманітарну ситуацію і оцінити ступінь руйнувань в селищі.

REUTERS

Про це йдеться у звіті місії від 30 березня, опублікованому сьогодні.

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"Спеціальна моніторингова місія сприяла проведенню незапланованої зустрічі на автотрасі Е58 одного з командирів українських Збройних сил та "командира" сил "ДНР" в районі Широкиного", - йдеться в повідомленні.

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