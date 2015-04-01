Бойовики продовжують посилювати свої ударні тактичні групи - ІС

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

За його словами, через Лутугине - Перевальськ - Алчевськ («північний» маршрут) зафіксовано переміщення декількох колон постачання - всього 27 одиниць транспорту різного призначення, включаючи вантажівки, паливозаправники, спеціальні автомобілі (в основному пересувні майстерні та машини зі спеціальним інженерним обладнанням).

Читайте такожДо 1 квітня бойовики різко збільшили число атак на позиції сил АТО - Тимчук

Крім того, на під'їзнихшляхах до Дебальцевого розвантажено три вагони з боєприпасами - в основному 122-міліметрові НУРСи до РСЗВ «Град» (боєприпаси відвезено в район Чорнухиного).

На «південному» маршруті також тривало перекидання матеріально-технічних ресурсів, предметів постачання і бойової техніки в район Донецька і на південь від цього міста. Всього зафіксовано 34 одиниці техніки (з них 26 одиниць - транспорт постачання).

На Артемівському напрямку відзначено прибуття з Донецька двох тактичних груп ротної ланки, розгорнутих на флангових позиціях у районі Луганського і Світлодарська.

На даний момент на північ від Дебальцевого зосереджено 22-24 танки терористів, 38 ББМ, до 1,5 тис. осіб у складі трьох основних тактичних груп батальйонного рівня і дрібніших формувань. Артилерію, що їх підтримує, відтягнуто за трасу Луганськ - Донецьк (на північ від неї діють лише невеликі артгрупи по 3-4 гармати).

В районі Донецька, Горлівки і Докучаєвська відзначається робота трьох вузлів радіотехнічної розвідки російсько-терористичних військ.

У районі Старобешевого зафіксовано нову радіомережу, хоч противник намагається підтримувати режим радіомаскування в цьому районі, намагаючись приховати прибуття до цього району свіжої БТГ.