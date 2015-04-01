Бойовики не дають місії ОБСЄ вільно пересуватися в зоні АТО – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Вчора бойовики у північному районі селища Широкине знову обмежили свободу пересуванняспостерігачів місії ОБСЄ», - заявив він.

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«Патрулю Спеціальної моніторингової місії дозволили проїхати до селища лише після прибуття машини ескорту бандформування «ДНР», що порушує Мінські домовленості, які передбачають вільне пересування спостерігачів по всій зоні АТО», - сказав Лисенко.