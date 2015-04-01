ОБСЄ зафіксувала обстріл Авдіївки з захопленої бойовиками території

Про це йдеться у звіті місії за 31 березня, опублікованому сьогодні.

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Зокрема, спостерігачі, після відвідування підконтрольної українській владі Авдіївки, заявили, що "чули звук від 17 вихідних пострілів з танків 125-міліметрового калібру з підконтрольного "ДНР" селища Спартак, який розташований за 7 км на південний схід (від Авдіївки)".