У Генштабі обіцяють не відправляти призовників в зону АТО

На цьому наголосив начальник відділу комплектування та призову – заступник начальника Управління комплектування та призову Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Валерій Дендебера, повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони.

«В рамках призовної кампанії “Весна – 2015” на строкову військову службу у квітні-травні будуть призвані 21 126 громадян України», – відзначив офіцер.

Він нагадав, що цю чисельність затверджено розпорядженням Кабінету міністрів № 274-р від 18 березня 2015 року.

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При цьому у Збройних силах України служитимуть 12 тис. 296 призовників, у Нацгвардії – 7 тис. 630, у Державній спеціальній службі транспорту – 1 тис. 200 осіб.

Призову на строкову військову службу підлягають здорові чоловіки, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, і які ще не досягли 27-річного віку та не мають права на звільнення або відстрочку, зазначив Дендебера.