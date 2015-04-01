В Україні почався призов на строкову службу

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

У міністерстві нагадали про нововведення нинішньої призивної кампанії.

Змінився призовний вік. Якщо раніше призивалися чоловіки від 18 до 25 років, то тепер це від 20 до 27 років.

Також змінився перелік осіб, які підлягають відстрочці за станом здоров’я і за сімейними обставинами. Втратили право на відстрочку депутати селищних, міських, районних та обласних рад, вчителі, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах не в сільській місцевості. А опікуни мають право на відстрочку лише в тому разі, коли крім них нікому доглядати непрацездатних людей.

Читайте такожПрезидент підписав указ про строки проведення призовів та звільнення в запас в цьому році"До речі, якщо раніше працівники органів МВС знімалися з військового обліку у зв’язку з отриманням спеціального звання, то тепер їм на весь період служби надається відстрочка. Тобто якщо за певних обставин такий працівник звільняється з органів і йому не виповнилося 27 років, то він підлягає призову на строкову військову службу", - розповів тимчасово виконуючий обов’язки військового комісара Личаківсько-Шевченківсько-Залізничного об’єднаного районного військового комісаріату м. Львів підполковник Владислав Заришняк.

Відповідно до наказу президента, військовослужбовці строкової служби не будуть проходити її в зоні АТО.

Всього за квітень-травень планують призвати 21 тисячу 126 громадян.