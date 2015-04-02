ОБСЄ вимагає сприяння в доступі до місць розташування важкого озброєння

Про це заявив заступник голови спеціальної моніторингової місії в Україні Олександр Хуг.

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Представник місії зазначив, що під час відвідування місць тимчасового розташування важкого озброєння місія почала складати списки техніки, яка перебуває на передовій. "Оскільки такі списки повинні були бути нам надані, але цього не було зроблено сторонами на початку процесу відведення важкого озброєння, ми докладаємо зусиль, щоб самостійно скласти списки озброєння", - підкреслив Олександр Хуг.

"Для того щоб ми могли засвідчити, якимось чином, документально, повне дотримання мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння, ми вимагаємо повного і безперешкодного доступу в будь-який час, коли цього хочемо, у всі місця, які становлять для нас інтерес", - сказав Олександр Хуг.

За його словами, сьогодні обидві сторони надали місії запевнення, що такий доступ до місць розташування важкого озброєння буде розширено для того, щоб місія могла відвідувати ті місця, які зацікавлять спостерігачів для здійснення роботи.