Бородай пояснив, що бойовики не "взяли" Маріуполь через домовленості з Ахметовим

Про це він розповів, виступаючи на зустрічі російських націоналістів, пише видання Четверта влада.

Бородай заявив, що Маріуполь не був узятий бойовиками, тому що між ними і Ахметовим фактично існувала домовленість: сепаратисти залишили український порт, щоб Ахметов мав можливість вивозити з окупованої території продукцію своїх підприємств, взамін на підтримку бойовиків "ДНР".

Читайте такожГіркін заявив, що бойовикам навряд чи вдасться захопити нові території на Донбасі - ЗМІ

"Ось і здогадайтеся, чому ми не взяли Маріуполь у вересні місяці, хоча такі можливості були? Тому що - як він (Ахметов) може витягувати свою продукцію з терористичною території...в Італію? Ну природно - ніяк. Він не може її звідти вивозити. Відповідно, він повинен возити з української території, а єдиним доступним йому портом (є) Маріуполь...Тому єдино можливий варіант, щоб благополучно функціонував бізнес Ахметова - це Маріуполь повинен залишатися під жовто-блакитним українським прапором", - сказав Бородай.

За його словами, "ДНР" почасти живе за рахунок гуманітарки Ахметова.

"Ахметов вивіз свою продукцію в Італію, отримав гроші. На що витрачаються ці гроші? Звичайно, в першу чергу на пана Ахметова, на що ж ще? А ви знаєте обсяг гуманітарної допомоги, яку пан Ахметов поставляє в ДНР? Донецька республіка почасти живе з цієї гуманітарної допомоги. І підприємства пана Ахметова, працівники цих підприємств, які є громадянами ДНР, отримують зарплату. Давайте уявимо, що ми націоналізували підприємства пана Ахметова. Ось націоналізували, все стало наше народне добро. І шо ми з ними будемо робити? Веземо продукцію в Італію та продаємо?! Кому? Уявіть представників ДНР, які постукали в офісі в якому-небудь Мілані і кажуть: "ось ми вам чушки привезли, 100 тис тонн чушок", - зазначає ватажок бойовиків.

Крім цього, Бородай заявив, що соціальної революції Донбасу ніхто не обіцяв, і "головною метою війни була революція імперська, національна, в ім'я великої Росії".